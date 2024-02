Alliance: Siré Sy rejoint la coalition Diomaye Président et déchire la loi d'amnistie

Après son problème avec Serigne Mboup, Siré Sy atterrit dans la coalition du n°2 de l'ex-parti Pastef, Bassirou Diomaye Faye. Le leader du parti Les Goorgorlous l'a annoncé lors d'une conférence de presse qu'il a tenue ce mercredi 28 février à l'hôtel des Ambassadeurs des Parcelles-Assainies.



À cette occasion, Siré Sy a exprimé son désaccord à la loi d'amnistie annoncée par le président de la République Macky Sall. Selon lui, ni Ousmane Sonko ni Bassirou Diomaye Faye ne sont demandeurs de cette loi qu'il juge "injuste".



À la place d'une amnistie, le chroniqueur et ses compagnons du jour réclament un procès pour la libération de Faye et de Sonko.



En ce qui concerne la reprise du processus et la réintégration de Karim Wade, deux questions soulevées lors du dialogue national par certains candidats recalés, Siré Sy est ferme. "Il n'y a pas de candidats spoliés. Le Conseil constitutionnel a tranché et personne n'a été spolié. Je ne suis pas d'accord avec le terme 'spolié'", dit-il.



Dans la foulée, le nouvel allié de Diomaye Faye invite le Conseil constitutionnel à prendre ses responsabilités en maintenant les 19 candidats déjà validés.



Quant à la réintégration de Karim Wade dans le processus, il estime que cela est "un deal" entre le président de la République et le fils d'Abdoulaye Wade dans un accord qu'il surnomme "Protocole de Doha".