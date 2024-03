Altercation entre ses militants et ceux d'Ousmane Sonko : La réaction de Khalifa Sall





Au rassemblement de ce 2 mars, des militants d'Ousmane Sonko ont eu une altercation avec ceux de Taxawu Sénégal de Khalifa Sall. Interrogé, l'ancien maire de Dakar et candidat à la Présidentielle de 2024 a parlé d'un incident "inélégant et inadmissible" et a appelé à l'unité.





«Comment peut-on prétendre diriger le pays en combattant dans la division ? Il faut que les uns et les autres reviennent à la raison. Car le plus important, c’est de s’unir dans l’objectif commun pour lequel on se dirige. Faire surtout en sorte que les 19 candidats retenus aillent à l’élection présidentielle le plus rapidement possible. Il reviendra ensuite à Dieu de choisir celui qu’il placera à la tête du pays. J’espère que ce sera moi», a réagi Khalifa Sall sur Buurnews.





Le leader politique promet également de réunir les différentes parties pour une union sacrée. «Si possible, je vais m’activer à réunir les différentes parties afin que la paix revienne parmi nous. C’est ce à quoi je me suis toujours attelé d’ailleurs. Parce que la force de l’opposition réside dans sa communion et les échanges entre ses membres», a ajouté Khalifa Sall.