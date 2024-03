ALY NGOUILLE 2024 : " Les chemins de fer doivent être modernisés, relancés "

Le candidat de la coalition AlyNgouille2024 est d’avis que « les chemins de fer doivent être modernisés, relancés ». Il remarque que « nous avons, aujourd'hui, un potentiel important, parce que pour développer le transport, c'est effectivement par les chemins de fer. Dans tous les pays au monde où ça s’est développé, c'est par les chemins de fer ».





Aujourd’hui, souligne Aly Ngouille Ndiaye, « malgré la cherté du Train express régional, je l'ai utilisé pendant plusieurs mois quand j'allais au bureau et ça n'a rien à voir avec les autres systèmes de transport. Ça permet, également, en matière de transport de marchandises, de sillonner le Sénégal, un pays où nous avons la chance d'avoir des minerais de fer qui, aujourd'hui, ne sont pas exploités ».





Pour le candidat à la Présidentielle, « si nous accédons au pouvoir (nous allons) développer des unités sidérurgiques qui nous permettront également de pouvoir développer en même temps les chemins de fer, parce que si nous produisons le fer ici, non seulement on peut en consommer pour le bâtiment, mais encore pour faire des chemins de fer. Par conséquent, même si dans un premier temps, on ne peut pas faire des wagons, on pourra en acheter ».





Selon Aly Ngouille Ndiaye, « il n’y a que ça qui peut assurer le transport de masse partout, surtout celui de marchandises et c'est ça qui préserve également nos routes, parce qu'on ne peut pas, tout le temps, mettre des camions sur nos routes ».





Il pense que « non seulement ça crée des accidents, mais également ça pose des problèmes d'entretien de la voirie ».