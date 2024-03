[Présidentiables 15/19] Aly Ngouille Ndiaye, un polytechnicien-banquier qui pèse sur l’échiquier politique

Il est entré en politique pour résoudre les problèmes des communautés à l’échelle locale. Aujourd’hui, son ambition, c’est de mener le Sénégal vers un avenir meilleur. Il a les compétences et l’expérience. Celui qui a occupé plusieurs portefeuilles ministériels depuis que Macky Sall est président de la République avait déjà fait ses preuves dans le domaine de la finance et de la micro-finance. Ce polytechnicien banquier a un bon profil pour le fauteuil présidentiel.



Il fut l’un des plus fidèles collaborateurs du Président de la République, Macky Sall. Il était un de ses hommes de confiance. Il a été parmi les premiers hommes à accepter de cheminer avec Macky Sall lorsque ce dernier avait décidé de prendre son destin en main en claquant la porte du Parti Démocratique Sénégalais. Il était présent lorsqu’il n’y avait rien. Pourtant, il pouvait à cette période briguer les suffrages des Sénégalais. C’est pourquoi, beaucoup de membres de la mouvance présidentielle ont compris sa candidature après le choix porté sur Amadou Bâ.



Aujourd’hui, il sillonne le Sénégal et enrôle des militants et des sympathisants par son programme et ses traits de caractère. Le candidat à l’élection présidentielle a déjà laissé ses marques dans les institutions financières précisément à la Banque de l’Habitat. Après l’accession du Président Macky Sall à la Magistrature suprême, il occupe plusieurs fois le poste de ministre. Le dernier portefeuille ministériel, c’est celui du Ministère de l’Agriculture, de l’Equipement Rural et de la Souveraineté Alimentaire (MAERSA). Ce passionné de l’agriculture et de l’élevage compte aller plus dans sa participation au développement du Sénégal. C’est pour cette raison qu’il a décidé d’être candidat à l’élection présidentielle.



Qui est le maire de Linguère ?



L’ingénieur polytechnicien, Aly Ngouille Ndiaye a vu le jour le 16 août 1964 à Linguère. Contrairement à beaucoup de Sénégalais durant leurs cursus scolaire et académique, il a préféré poursuivre ses études au Sénégal malgré les opportunités des bourses étrangères jusqu’à un certain moment.



L’ancien ministre des Mines était pensionnaire de l’École Polytechnique de Thiès (1983- 1988) où il obtient son diplôme en génie civil en étant ainsi major de sa promotion.



L’ingénieur en génie civil est un assoiffé de savoir qui refuse de s’enfermer dans un champ défini de compétence. A ce sujet, il est titulaire d’un Master Of Business Administration ( MBA) en finance et recherche opérationnelle en 1993 obtenu à l’Université de l’Illinois et du Colorado.





A la fin de ses études, l ’ancien ministre de l’Intérieur a choisi de laisser derrière lui toutes différentes perspectives professionnelles attrayantes qui s’offraient à lui aux USA, pour rentrer au bercail. Servir le Sénégal prime sur tout. De retour au Sénégal, il intègre la Banque de l’Habitat du Sénégal ( BHS) où il a gravi tous les échelons.



Micro-crédit contre la pauvreté



Il y occupe plusieurs fonctions importantes en développant de nouveaux produits en matière d’habitat social notamment les coopératives au Sénégal et dans la sous-région ouest-africaine. Pionnier du microcrédit dans son fief, le maire de Linguère a bien marqué son empreinte dans le secteur avec la création d’une structure financière dénommée DjoMEC (Djolof Mutuelle d’Epargne et de Crédit), comptant 12 000 adhérents pour un capital qui dépasse un milliard de francs CFA. Cette trouvaille a généré beaucoup de réalisations en termes de biens immobiliers.



Le candidat Aly Ngouille Ndiaye s’est toujours investi dans le développement économique et déploie des stratégies de lutte contre la pauvreté pour Linguère et environs. L’amélioration des conditions de vie des populations locales lui tenait à cœur. C’est pour cette raison qu’il quitte la BHS pour entrer en politique avec toutes les contraintes. En descendant sur le terrain politique, il croit qu’il aura des coudées franches pour mettre en œuvre sa vision du développement.



Plus de seize (16) ans dans le Ring politique



Fils de l’ancien maire de Linguère, le défunt Ibra Ndiatté Ndiaye, le candidat a bien suivi les pas de son père. De 2014 à nos jours (2024), il brigue, à chaque élection, les suffrages des populations de sa ville natale. Directeur de la société d’ingénierie immobilière «Aris Engineering», Aly Ngouille Ndiaye a une riche carrière politique.





Le polytechnicien a bouclé 16 ans de présence sur la scène politique depuis que Macky Sall est arrivé au pouvoir. En politique, il a été propulsé depuis la création de son mouvement à Linguère en 2008. Il a été convoité par Abdoulaye Wade, Ousmane Tanor Dieng, Moustapha Niasse, Karim Wade, Macky Sall. Pour consolider son entrée en politique, il met sur pied le Mouvement pour la Renaissance du Djolof (MRD) et scelle un partenariat d’accord avec le président de l’Alliance Pour la République en 2011.



Plusieurs fois ministres



Homme de parole et engagé pour le développement du Sénégal, le président de la coalition Aly Ngouille 2024 renonce à son projet de candidature pour soutenir Macky Sall qui devient Président de la République en 2012. Réputé rigoureux et compétent, jouissant d’une bonne réputation, Aly Ngouille Ndiaye sera successivement ministre de l’Énergie, des Mines et de l’Industrie de 2012 à 2017. Il occupera le portefeuille ministériel de l’Intérieur de 2017 à 2020. Mais il quitte le gouvernement à la surprise générale le 1er novembre 2020. Au moment du remaniement du 17 septembre 2022, Aly Ngouille Ndiaye fait son come-back au poste de ministre de l’Agriculture, de l’Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire. Cependant, depuis l’investiture de Amadou Ba comme candidat de la coalition présidentielle « BBY » ce après le renoncement de Macky Sall de briguer un troisième mandat, le maire de Linguère a décidé de tourner le dos à la coalition Benno Bokk Yakaar. Aujourd’hui, tout comme d’autres ex-membres de Bby, Aly Ngouille Ndiaye est candidat à la présidentielle du dimanche 24 mars 2024.