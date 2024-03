[Présidentielle] Amadou Ba a félicité Bassirou Diomaye Faye

Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar a appelé Bassirou Diomaye Faye pour le féliciter après son élection comme président de la République.



Son directoire de campagne a également publié un message de l’ancien Premier ministre dans lequel celui-ci félicite le nouveau chef de l’État et lui souhaite bonne réussite : “Au regard des tendances des résultats de l’élection présidentielle et en attendant la proclamation officielle, je félicite le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour sa victoire dès le premier tour. Je prie le Tout Puissant de lui accorder l’énergie et la force nécessaires pour assumer cette haute fonction à la tête de notre pays. Je lui souhaite beaucoup de réussite et de succès pour le bien-être du peuple sénégalais”.