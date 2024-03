Amadou Ba à Kedougou : Forte mobilisation sous la houlette du ministre Mamadou Saliou Sow

C’est sous une chaleur ardente avec une température qui avoisine les 45 degrés en plein ramadan que le candidat de la grande coalition du Benoo Bok Yakaar Amadou Ba a été reçu ce dimanche à Kédougou. Une forte mobilisation a été notée dans les départements de Kedougou, Saraya et Salemata.



Le président du conseil départemental de Kedougou et ministre en charge de la sécurité de proximité et de la protection civile, Mamadou Saliou Sow, a déroulé le tapis rouge à M. Ba.



Le « Bélé » de Kedougou a encore reussi une mobilisation exceptionnelle comme à l’accoutumée.



Après cette mobilisation populaire, M. Sow a déclaré : "Tous ensemble pour une victoire écrasante au soir du 24 mars, tous ensemble pour la continuité du Plan Senegal Emergent".