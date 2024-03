Amadou Ba à Kolda : "Pas de place au bavardage et aux injures"

La caravane du candidat Amadou Ba 5eme Président continue sa montée en puissance à travers le Sénégal. Après l’étape de Tambacounda et Kédougou, elle s’est rendue ce dimanche 17 mars, dans la région de Kolda. Le Fouladou a répondu, à son tour, à l’appel du candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY). Ici, Amadou Ba a été accueilli en grande pompe par les responsables politiques et les populations.



A Vélingara, première étape, la caravane a été interceptée depuis l’entrée de la commune par une foule de jeunes et de femmes, chantant, dansant et criant à tue-tête «Amadou Ba Président». C’est dans cette ambiance bon enfant qu’ils ont accompagné leur candidat jusqu’à la sortie de la ville.



La commune de Diaobé n’a pas dérogé à la règle. Elle a aussi réservé un accueil chaleureux à Amadou Ba.



C’est juste après la coupure du jeûne que la caravane a fait son entrée à Kolda. Ici également, le candidat de BBY a été accueilli par une marée humaine, avec à sa tête le ministre Moussa Baldé et le Directeur général de LONASE, Abdourahmane Baldé. Debout sur le toit de son véhicule avec ces responsables politiques de BBY, Amadou Ba s’est réjoui de cette marque de confiance et cette complicité entre les populations locales et lui. Ainsi, il engage une promenade sur plusieurs kilomètres avec eux.



Le candidat de la majorité présidentielle a profité de l’occasion pour appeler les fils de Kolda à l’unité pour qu’ensemble avec le prochain gouvernement, poursuivre la mise en œuvre du Plan Sénégal Émergent. Pour lui, « il n’y pas de place au bavardage et aux injures ». « Nous avons un programme, et nous allons l’exécuter », a souligné Amadou Ba, ajoutant au passage que tous les engagements de l’Etat du Sénégal seront respectés par le gouvernement qu’il mettra en place.



Après Kolda, la caravane du candidat Amadou Ba a fait cap sur Sédhiou, avant de retourner sur Kolda pour y passer le reste de la nuit.