Amadou Bâ à Rufisque : Artisan d’un accueil populaire, le maire de Bambilor promet un score fleuve au candidat de BBY

Le candidat de Benno Bokk Yakaar a été accueilli par une foule immense à Rufisque. L’artisan de cet accueil populaire : Ndiagne Diop, maire de Bambilor. Ce dernier a été nommément félicité par l’ancien Premier ministre.



Une forêt de pancartes aux effigies du maire de la commune de Bambilor et du candidat, Amadou Bâ décoraient l’esplanade du terrain des Hlm Rufisque.



Cette mobilisation des militants et responsables du parti au pouvoir avait démarré le dimanche par une grande caravane dans le village de Bambilor. S’exprimant lors du rassemblement, Ndiagne Diop a promis un score fleuve au soir du 24 mars.



Le maire de Bambilor a ainsi lancé un appel à la population de Rufisque, toutes couches confondues, particulièrement aux femmes et aux jeunes, d’œuvrer pour la victoire d’Amadou Bâ au soir du 24 mars 2024.