Amadou Bâ à ses militants : « J’ai entendu vos propos… »

Le malheureux candidat à la Présidentielle du 24 mars dernier remobilise ses troupes. Selon L’AS, Amadou Bâ a reçu des membres du parti Renaissance sociale pour l’émergence (RSE) en vue des prochaines joutes futures.



« J’ai entendu vos propos. Nous allons en discuter s’il plaît à Dieu. Moi, je suis un homme de défi, un homme d’engagement mais aussi un homme patient », a-t-il déclaré.



Mais, pour l’ancien Premier ministre, attendu pour se prononcer sur son avenir politique,



« chaque chose a son temps » dans la mesure où justifie-t-il : « Bien étudier le moment pour agir et comment agir permet d’assurer un bon résultat grâce à l’aide de Dieu. »



Il a aussi saisi l’occasion pour remercier ses militants pour leur engagement, lors de la dernière campagne électorale : « Je félicite ceux qui sont là et ceux qui n’ont pas pu être présents. Nous avons mené une belle campagne et vous vous êtes tous mobilisés pour sa réussite. Vous m’avez séduit parce que vous avez fait plus de 2900 kilomètres avec moi. Il y a un moment où j’avais pris un avion mais j’étais étonner de vous retrouver à Kédougou. »



Amadou Bâ d’ajouter : « Tout le monde était déterminé mais Dieu a décidé ce qui a précédé. C’est mieux pour le pays, et c’est mieux pour tout le monde. Je vous encourage. Il faut poursuivre. Il ne faut jamais abandonner une bonne organisation. Je vous aiderai à aller de l’avant. »