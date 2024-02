Amadou Ba approuve le report de la Présidentielle, Macky Sall lui renouvelle sa confiance

Comme annoncé par beaucoup d’observateurs, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), Amadou Ba n’a pas démissionné de son poste de Premier ministre. Lors du Conseil des ministres, le chef du gouvernement a marqué son soutien aux récentes décisions du Président Macky Sall, renseigne le communiqué. «Le Premier Ministre a tout d’abord réitéré sa loyauté au Président de la République et marqué son soutien à sa décision du 03 février 2024 suite à son message à la nation », a informé le ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et moyennes Entreprises, Porte-parole du Gouvernement Abdou Karim Fofana, dans le communiqué qu’il a signé.





Puis, il ajoute : "Le Premier Ministre a également remercié le Chef de l’État pour la confiance renouvelée à son endroit ainsi qu’au Gouvernement en demandant aux ministres de prendre les dispositions nécessaires pour une bonne organisation du dialogue national et la parfaite conduite du processus électoral".