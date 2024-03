Amadou Ba au stade Alassane Djigo : « Je veux avoir un pacte avec Pikine et tout Dakar pour que Dakar devienne une agglomération de rêve »

Ce jeudi, le stade Alassane Djigo de Pikine a vibré. Il a accueilli le grand meeting de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY), après le département de Rufisque. Ici comme ailleurs, tous les responsables politiques de BBY du département ont réservé un accueil chaleureux et grandiose à leur candidat Amadou Bâ. Avant de lui assurer une victoire sans bavure dès le premier tour au soir du 24 mars.



Attendu depuis 15h, le candidat de BBY, qui était à Ziguinchor, n’est arrivé sur les lieux que vers minuit. Sur place, Amadou Ba, très touché par la forte mobilisation des populations et l’unité des responsables politiques du département de Pikine, a soutenu que cela montre encore une fois de plus, la détermination et l'engagement pour la paix et la continuité. Pour lui, cette marque d’estime est le « meilleur hommage » que les responsables de BBY de Pikine pourraient rendre au Président Macky Sall ».



Le candidat de la majorité présidentielle, dévoilant son programme à l’assistance, s’est engagé, en tant que candidat natif de Dakar, à faire de la capitale du Sénégal l'une des capitales les plus modernes d'Afrique de l'Ouest. « Je veux avoir un pacte avec Pikine et tout Dakar pour que Dakar devienne une agglomération de rêve. Et cela est possible si vous me faites confiance. Au-delà de Pikine et Dakar, c'est le moment d'avoir un pacte pour tout le Sénégal », a-t-il déclaré.



Il ajoute : « Assainissement, voiries, éclairage public, entre autres, nous allons beaucoup faire ».



Amadou Ba a également promis que d'ici 2 ans, chaque Sénégalais, quelle que soit sa localité, aura de l'eau et de l'électricité chez lui. Une promesse à travers laquelle, il veut faire de l’équité sociale, prônée par le Président Macky Sall, plus qu’une réalité.



Pour finir, le candidat de BBY a lancé un appel au Parti démocratique sénégalais (PDS) et à son frère Karim Wade de venir rejoindre la grande coalition pour l'intérêt du Sénégal. Selon lui, il y a une nécessité de perpétuer l'œuvre du Président Macky Sall par la retrouvaille de la grande famille libérale.