Amadou Ba, candidat de BBY: El Hadji Malick Gaye se réjouit du choix de Macky Sall

Le président Macky Sall, chef de file de la coalition Benno Bokk Yaakaar, vient de porter son choix sur le Premier ministre Amadou Ba, pour la présidentielle de 2024. L’annonce a été faite ce samedi lors d’une réunion au Palais de la République. Une décision du président Macky Sall bien accueillie du côté de la grande coalition Benno Bokk Yaakaar.



A cet égard, le maire de la commune de Niandane, dans le département de Podor, Monsieur El Hadji Malick Gaye, par ailleurs Directeur général de l’AGETIP, comme la plupart des leaders de premier plan du pouvoir, s’est réjoui de ce choix qu’il qualifie de « cœur » et de « raison » du président Macky Sall.



El Hadj Malick Gaye entend sonner la grande mobilisation au niveau de sa base conformément aux directives du Chef de l'Etat Macky Sall et donner une large victoire au Candidat de Benno Bokk Yaakaar dès le premier tour et achever ainsi le programme et la vision des politiques publiques du Président de la République.