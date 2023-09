Amadou Ba candidat de BBY : Le DG de l’AIBD valide le choix de Macky Sall

«Le président Macky Sall, en 12 ans de magistère, a semé des graines de l'espoir et du progrès dans les sillons de notre belle aventure collective. Notre candidat Amadou BA en ouvrira certainement d'autres dans sa noble quête du bien-être du peuple sénégalais. Sa posture républicaine, sa trajectoire, sa personnalité rassurante et son expérience fondent nos espoirs et, sans doute, ceux de millions de Sénégalais attachés aux valeurs de la République». C’est la déclaration faite par le directeur général de l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD), Abdoulaye Dièye, ce lundi 11 septembre 2023, à Thiès, au cours d’un point de presse.





Le président du mouvement Siggi Jotna rappelle que « L’opinion aura constaté que depuis que le débat sur le candidat de Benno Bokk Yaakaar s’était posé, après bien entendu le renoncement salutaire et historique du président Macky Sall à un deuxième quinquennat, je me suis réservé de toute polémique. Ma position est toujours restée invariable ». Il poursuit que « mon choix reste et demeure celui du Président Macky Sall. Quoique sa décision soit catégorique sur sa non-représentation, mon contrat de fidélité et de loyauté à son endroit est plus que d’actualité ». Il remarque que « c’est après de larges et inclusives concertations avec toutes les composantes de Benno Bokk Yaakaar, que le président Macky Sall a porté un choix lucide et objectif sur le Premier ministre Amadou Ba pour être la locomotive de cette grande coalition à l'élection présidentielle du 25 février 2024 ».





Selon lui, « les enjeux de ce rendez-vous crucial pour notre devenir collectif, pour la belle Nation que nous formons, pour les légitimes aspirations du peuple sénégalais, dépassent nos destins individuels ».





Il rappelle, « afin que nul n’en ignore, que j’ai participé activement à toutes les grandes batailles. J’ai toujours été constant dans mon soutien à l’endroit du président Macky Sall qui reste toujours pour moi un modèle et une référence. Son héritage est très lourd au regard de son bilan très élogieux ». Aussi, de réaffirmer, « avec force et conviction, notre totale adhésion au choix du président Macky Sall de faire de monsieur Amadou Bâ notre candidat à la Présidentielle de 2024 ». À l’en croire, « le million de signatures de pétition de la plateforme ‘’Siggi Ak Macky’’ sera traduit en électeurs au profit de notre coalition avec comme action des visites de proximité et du porte-à-porte ».





Abdoulaye Dièye se dit convaincu, avec ses militantes, militants et sympathisants, que « le candidat Amadou Bâ dispose, grâce à son histoire personnelle, son expérience politique et son parcours administratif, de toutes les compétences pour nous mener à la victoire dès le premier tour et être un président de la République porteur d'un idéal commun et continuateur de l'œuvre de construction en cours ». Aussi e considérer qu’« il ne fait plus l'ombre d'un doute que notre pays est aujourd'hui à un tournant décisif dans sa dynamique évolutive ».





Remarquant que « nous allons vers des échéances électorales qui détermineront le Sénégal que nous laisserons aux générations futures », le DG de l’AIBD reste convaincu qu'« il nous faut nous réunir autour de l'essentiel afin de permettre à notre pays de poursuivre sa marche inexorable vers l'émergence puis le développement ».