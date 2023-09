Amadou Ba candidat de Benno : Madiambal Diagne dévoile les coulisses





Le choix porté sur Amadou Ba pour porter les couleurs de la coalition Benno Bokk Yakaar à la présidentielle de février 2024 n’est nullement une surprise pour le patron du groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne. Durant l’émission du Grand Jury de ce dimanche, l’auteur du tout nouveau livre « Macky Sall derrière le masque » révèle avoir été mis dans la confidence par Macky Sall depuis au moins cinq ans.













« C’est une information que nous détenons depuis longtemps. Le président Macky Sall nous avait mis dans la confidence et il en avait parlé à Amadou Ba. Ce n’est pas une histoire d’un mois ou de deux mois, c’est une histoire d’années. Au lendemain de la présidentielle de 2019 et même avant, le président Macky Sall était dans une logique de ne pas être candidat pour l’élection de 2024 et avait pensé qu’Amadou Ba porterait les couleurs mieux que quiconque », a déclaré Madiambal Diagne.













Ce dernier affirme qu’en effet, le troisième mandat « était une intention prêtée » au président Sall et que celui-ci s’était « toujours préparé à passer la main à la fin de son mandat en 2024 ». Depuis cette date, il avait commencé à chercher la personne la mieux indiquée pour lui succéder, explique M. Diagne. Celui-ci indique à ce propos que « le choix de nommer Amadou BÂ premier ministre procédait de cette intention de lui léguer le pouvoir après la fin de son mandat ».













Quant au temps pris avant l’annonce du candidat désigné, Madiambal Diagne considère que le président a eu raison de prendre le temps nécessaire afin de mettre « tout le monde d’accord ». Selon lui, il a finalement désigné « le candidat de la raison, celui qui peut continuer son programme ». En définitive, « le candidat qui peut gagner ».