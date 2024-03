[Présidentielle] Amadou Ba en tête dans le département de Tambacounda, après Bakel, Goudiry et Koumpentoum

La coalition BBY sort victorieuse de la course dans tout le département de Tambacounda. Amadou Ba devance ses adversaires, comme dans les autres départements de Bakel, Goudiry et Koumpentoum. BBY a obtenu 35 998 voix contre 27 680 pour le tout nouveau Président du Diomaye Faye.





C'est avec grand retard, comme à chaque élection, que la commission départementale de recensement des votes siégeant au tribunal d'instance a proclamé hier lundi dans la soirée les résultats du département de Tambacounda issus du scrutin du dimanche.