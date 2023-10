AMADOU BA INAUGURE LE NOUVEAU SURPRESSEUR DE MÉKHÉ : UN PROJET DE 9 MILLIARDS F CFA





Dans le cadre de sa tournée économique dans la région de Thiès, le Premier ministre a procédé, le lundi 30 octobre 2023, à l'inauguration du nouveau surpresseur de Mékhé, d'un coût de 9 milliards F CFA. Amadou Ba a également visité les réservoirs stratégiques semi-enterrés de Thiès (3 milliards F CFA hors taxe) et ceux supplémentaires en chantier à Fandène (3,3 milliards F CFA) qui permettront, à terme, d'avoir une capacité de stockage de 65 000 m3.





Construit à Mékhé, dans le cadre du Projet KMS3 pour un coût de 9 milliards F CFA, cet accélérateur de débit permet le transit de volumes d’eau potable plus importants vers les zones de consommation (Dakar, Thiès, Petite Côte) et les nouveaux pôles urbains. Il va jouer un rôle capital dans l’exploitation optimale de la capacité de production de l’usine KMS3 qui est initialement de 100 000 m3/j.





En effet, les tests de mise en service de l’accélérateur, qui ont démarré le 17 octobre dernier, ont permis de mobiliser, pour le moment, 140 000 m3/j sur un objectif de 200 000 m3/j, d’ici fin décembre 2023.





Concernant les deux réservoirs stratégiques semi-enterrés de Thiès, le site, d’un coût de 3 milliards F CFA hors taxe et d’une capacité de 10 000 m3 chacun, situé à une altitude de 119 m, surplombe la région de Dakar, permettant ainsi d’alimenter gravitairement les réservoirs des Mamelles. Ils collectent, stockent et redistribuent les eaux de KMS3 et du champ captant de Tassette, localité où une dizaine de forages contribuent à améliorer la production d’eau potable destinée à l’agglomération dakaroise et Thiès.





Ainsi, grâce à ces ouvrages, la capacité de stockage des réservoirs au sol de Thiès est passée de 25 000 à 45 000 m3, soit une augmentation de 45 %. Il y a aussi le chantier des deux réservoirs supplémentaires de Thiès à Fandène.





Pour consolider la capacité de stockage et de transit vers les zones de consommation du triangle Dakar-Mbour-Thiès, l’État est en train de construire, sur le même site que les deux ouvrages susmentionnés à Fandène, deux autres réservoirs d’une capacité de 10 000 m3 chacun, pour un coût de 3,3 milliards F CFA.