Amadou Ba, Ismaila Madior Fall, Sidiki Kaba et Antoine Diome face à la presse

Le Premier ministre, le ministre de la Justice, celui des Forces armées et son collègue de l'Intérieur feront face à la presse ce jeudi à 16h à la Primature.



Il sera sans doute question lors de ce rendez-vous des répercussions des manifestations des 1, 2 et 3 juin qui ont causé officiellement 16 morts, et qui ont valu au gouvernement du Sénégal de nombreuses critiques d'organisations internationales.