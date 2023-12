Amadou Bâ : « Je suis le seul candidat du Parti socialiste »

C’est acté, le Premier ministre, Amadou Ba, est officiellement investi par le Parti socialiste comme candidat de la grande coalition Benno Bokk Yakar. Dans une ambiance folklorique, le Parti socialiste (Ps) a organisé son congrès d’investiture pour le candidat à la candidature Amadou Ba. Une rencontre historique saisi par l’ancien ministre des Finances Amadou pour lancer une pique à son adversaire Khalifa Ababacar Sall.



« Je suis le seul et l’unique candidat du Parti socialiste » a- t-il lancé avec un large sourire.



« Votre mobilisation de ce jour est un message clair. Votre engagement, détermination montrent que le Parti socialiste de feu Ousmane Tanor Dieng n’a qu’un seul et unique candidat et c’est moi. Alors tous ceux qui font le tour du Sénégal en se proclamant candidat du Parti socialiste qu’ils sachent que c’est du temps perdu », a déclaré Amadou Ba face aux congressistes, militants et sympathisants.