Amadou Ba : « Personne dans l’entourage du Président de la République ne connait comme moi sa vision »

Sa parole était attendue et guettée au regard de l’actualité à quelques mois de la Présidentielle de 2024, d’autant plus que son nom revient avec insistance pour porter le drapeau de la coalition BBY, après l’annonce du Président Macky SALL de ne pas briguer un autre mandat. La sortie du Premier Ministre Amadou BA, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a brisé le silence ce vendredi 21 juillet 2023 sur le plateau de 7TV. Invité de l’émission MNF, le Chef du Gouvernement s’est prononcé sur toutes les questions d’actualité, non sans rappeler la pertinence du Plan Sénégal Emergent qui a permis à notre pays de s’inscrire durablement sur une trajectoire de croissance, jamais égalée. Un plan qu’il maîtrise bien pour l’avoir mis en œuvre pendant plusieurs années.





« Personne dans l’entourage du Président de la République ne connait comme moi sa vision. Je fais partie des rares proches du Chef de l’Etat à avoir contribué, comme je l’ai fait à la matérialisation de cette vision » a rappelé Amadou BA avant de préciser que le PSE a permis de réaliser des projets grandioses et d’avoir des avancées économiques comme jamais par le passé.