Amadou Ba : « Seule une relation d’affection et de confiance me lie au président »

Une fois élu, Amadou Ba promet de ne point être chef de parti. Serait-ce une rupture aux méthodes « mackystes ? ». Cette question lui a été posée lors de sa sortie le 21 mars sur la TFM.















Apportant des précisions sur sa relation avec son mentor, le candidat de BBY déclare : « D’habitude, les suspicions vont au-delà de la réalité. Ce qui me lie au président est purement une notion de confiance, d’autant que c’est sur cette base qu’il m’a nommé en tant que ministre des Finances et ce depuis six longues années. Mon retour dans le gouvernement, lui, a été signé par ma nomination au poste de Premier ministre. De cette notion de confiance résulte également le choix qu’il a porté à mon égard. »