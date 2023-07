Amadou Bâ : « Si on perd Dakar, le second tour est presque assuré »

Le Premier Ministre, Amadou Bâ était l’invité de l’émission de Maïmouna Ndour Faye, du vendredi 21 juillet 2023. Réagissant par rapport à ses relations avec Abdoulaye Diouf Sarr et les résultats de la Coalition Benno Bokk Yakaar, au cours des différentes élections à Dakar, Amadou Ba a mis l’accent sur l’unité de la mouvance présidentielle. « Si on perd Dakar, le second tour est presque assuré », a déclaré Amadou Bâ qui était l’invité de MNF à la 7 TV.