Amadou Ba : “Nous devons au mois de décembre inaugurer le BRT”

Le premier ministre Amadou Ba a assuré mardi que les travaux du BRT (Bus rapid transit) allait immédiatement reprendre afin de respecter les délais de livraison de l’ouvrage fixé au mois de décembre.



‘’Il y a eu des dégradations assez avancées donc j’attends un rapport pour que je puisse le partager avec le président dès la semaine prochaine pour que l’on ait une évaluation très précise des dommages et que l’on puisse engager des actions en réparation’’, a-t-il dit.



Le Premier ministre s’exprimait au terme d’une visite des chantiers du BRT qui a démarré à Gadaye, en banlieue dakaroise, en présence des ministres de l’Intérieur et des Infrastructures.



Le gouvernement travaille pour que les délais de livraison soient respectés, a promis le PM.



”Il y aura certainement quelques éléments de surcoût [..] mais nous devons au mois de décembre inaugurer ce projet le mettre à disposition des Sénégalais pour améliorer leur mobilité’’, a t-il dit.



Le gouvernement compte également prendre des dispositions pour renforcer la sécuriser des chantiers du BRT.



Le ministère de l’Intérieur en relation avec le ministère des Infrastructures va initier un programme de sécurisation du BRT à l’instar de celui du TER (Train express régional), a t-il indiqué.



”Nous devrions avoir des unités spéciales qui s’occuperont de la sécurité du BRT’’, a assuré le Premier ministre.



Il a rappelé que le projet moderne de 450 milliards vise à doter Dakar d’un système de transport de masse très performant qui respecte l’ensemble des règles environnementales. Ce projet devrait permettre à 300 mille personnes de se déplacer.



Amadou Ba a rappelé que Dakar qui est une presqu’île avec 0,3% est confrontée à un problème de mobilité.



”Lors des manifestations, il y a eu beaucoup de désagréments. Les ouvrages ont été dégradés. Il s’agit d’ouvrages collectifs qui appartiennent aux Sénégalais et malheureusement ce sont les Sénégalais les plus démunis qui sont les premiers utilisateurs de ces ouvrages”, a déploré le Premier ministre.



Le chef du gouvernement a déclaré qu’un certain nombre de mesures vont être prises pour la reprise des travaux dont le niveau d’exécution dépasse 70%.

‘’Il y a des instructions qui ont été données’’ aux responsables pour que ‘’les travaux puissent reprendre immédiatement et que l’on soit dans les délais” de livraison, a t-il dit.



Parlant du BRT toujours, il a estimé que ”ce projet est l’un des plus modernes au monde cela démontre un peu l’ambition que le président de la République a pour les populations du Sénégal”.