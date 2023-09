Amadou Ba lance les travaux d'un vaste programme de désenclavement dans le département de Ranérou

En visite dans la zone sylvopastorale, le Premier ministre, ministre de l’Élevage et de la production animale et du Sport, Amadou Ba, a procédé ce samedi à la pose de la première pierre de la route reliant la localité de Vélingara-Ferlo à la route nationale 3, en présence du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, et de plusieurs autorités administratives et politiques.







Une occasion saisie par le Chef du Gouvernement pour relever l’importance économique de cette infrastructure pour la zone sylvopastorale, la région et plus généralement pour le pays.





En effet, l’infrastructure fait partie du Programme Spécial de Désenclavement (PSD) qui vise l’aménagement de routes de désenclavement pour améliorer l’accessibilité et la mobilité en milieu rural, afin de développer les potentialités économiques, impliquant la facilitation de l’accès aux services sociaux de base (éducation, santé) et le développement des activités économiques (agriculture, élevage, pêche, mines…).





Selon l’Ageroute, pour le renforcement du maillage du réseau routier par la construction de routes hautes, hautement structurantes, d’autres réalisations sont prévues dans le département de Ranérou.





Il s’agit des routes Ranérou-Houdallaye, Houdallaye-Siwiyabé (Salalatou) et le tronçon reliant la Rn3 à la commune de Vélingara Ferlo. La route Ranérou-Houdallaye, prévue sur une durée de 20 mois, couvre un linéaire de 42 km comprenant 3 km de voiries et aménagements urbains dans la commune de Ranérou.





L’aménagement des routes Houdallaye-Siwiyabé (Salalatou) (55 km) et Rn3 –Vélingara Ferlo (28 km), prévu sur une durée de 26 mois, totalise un linéaire de 83 kilomètres.





Ces différents projets sont financés par l’Etat du Sénégal, MUFG,UKEF, et le Fera pour un montant global de 27 milliards de francs Cfa.