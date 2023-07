[Faux] Amadou Ba n’a pas renoncé à la course à la succession de Macky Sall

Le Premier ministre Amadou Ba est l’objet d’une campagne d’intox depuis l’annonce de la non candidature du Président de la République, Macky Sall, qui le place de facto parmi les principaux favoris à sa succession dans le camp du pouvoir.





Après l’épisode des faux comptes de campagne sur les réseaux sociaux, qui l’ont poussé à publier un démenti, une rumeur persistante voudrait qu’il ait renoncé à la course au dauphinat au sein de Benno Bok Yakaar. Des esprits fertiles prétendent qu’il aurait même préparé une déclaration en ce sens.