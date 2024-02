[Images] Amadou Ba pose avec le couple prèsidentiel

En marge de l'interview avec la presse, hier jeudi 22 février, le Président Macky Sall est apparu en photo avec son Premier ministre, Amadou Ba. Sur d'autres clichés, on voit le candidat de la coalition Benno Bok Yaakaar aux côtés du chef de l'État et de la Première dame.



Une manière de faire taire les spéculations sur une mésentente entre la Présidence et la Primature ?