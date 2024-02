Amadou Ba : "Aujourd'hui, mes priorités restent celles d'un Premier ministre"





Candidat de la mouvance présidentielle, Amadou Ba digère le report du scrutin acté par les députés du PDS soutenus par la majorité. Celui qui s'imaginait il y a quelques jours au Palais a été obligé de changer de priorités. Désormais, il souhaite se concentrer sur sa tâche de Premier ministre après avoir été confirmé par Macky Sall.





"Mes priorités restent celles d'un Premier ministre : il s'agit notamment de la coordination de l'action gouvernementale pour plus de performance et de qualité. Je dois traduire en actes les attentes du chef de l'État, qui tient à l'amélioration du pouvoir d'achat des populations, à l'emploi des jeunes et à l'accès de tous nos compatriotes à des soins de santé de qualité. Le tout dans un climat de paix et de sécurité. Ma responsabilité est de travailler chaque jour à la stabilité de mon pays", a déclaré le PM sur Jeune Afrique.





Malgré le "hold-up" des députés de la majorité, qui ont voté en faveur de l'ouverture d'une enquête parlementaire où il est accusé de corruption, Amadou Ba se réjouit d'avoir été confirmé à son poste par Macky Sall. "Je remercie vivement le chef de l'État pour cette marque de confiance. Je dois être à la hauteur du défi, dans un contexte économique et social qui demande beaucoup d'efforts", clame-t-il.