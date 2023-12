Amadou Bâ se pose en garant de l’héritage du Parti Socialiste (PS)

Membre de la coalition Benno Bokk Yakaar depuis 2012, le Parti Socialiste a réitéré son ancrage dans cette coalition, samedi 16 décembre. En prélude de la prochaine élection présidentielle, le PS a investi officiellement Amadou Ba comme candidat de la mouvance présidentielle. Pour consolider ce pacte fait avec l’Alliance pour la République (APR), le Parti Socialiste a tenu un congrès extraordinaire d’investiture de leur candidat, en présence de la maîtresse des lieux, Aminata Mbengue Ndiaye.



« Nous prenons acte en ce lieu historique d’investir solennellement le Premier Ministre Amadou Ba, candidat du Parti socialiste à l’élection présidentielle du 25 février 2024 » a déclaré la présidente du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCTT).



Cet acte renouvelle ainsi « notre nouveau pacte pour un Sénégal de progrès, de stabilité, de justice, d’équité et d’inclusion sociale. Car poursuit-elle « Amadou Ba est le meilleur profil apte à diriger le pays. Il mérite entièrement la confiance que nous lui avons accordée au regard de son parcours administratif exceptionnel, de ses atouts et compétences ».



C’est pourquoi, Aminata Mbengue Ndiaye a invité tous les militants, responsables et sympathisants à s’investir pleinement dans toutes les tâches politiques qu’appelle l’élection présidentielle du 25 Février 2024 ; enfin de soutenir la candidature du Premier Ministre, pour son élection, dès le premier tour, au soir du 25 Février 2024 » a-t-elle lancé



Hommage et reconnaissance



Investi devant des milliers de compatriotes, militants et sympathisants, Amadou Ba s’est félicité de cette confiance que le Parti Socialiste lui accorde. Il a par ailleurs rendu un vibrant hommage aux figures dudit parti à savoir Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf ainsi qu’au défunt Ousmane Tanor Dieng pour leurs travaux, leur héritage intellectuel, culturel et politiques qui continue d'inspirer tout « jeune » politicien.



Amadou Ba a adressé un hommage particulier au deuxième Président de la République Abdou Diouf : « j’ai une profonde reconnaissance envers le président Abdou Diouf, qui m'a fait l'honneur de me recevoir chez lui il y a quelques jours et dont l'expérience et la sagesse sont de renommée internationale. Cette rencontre a été un moment précieux, une occasion d'échanger et d'apprendre de l'un des plus grands hommes d'État dont notre nation est fière. Ces figures emblématiques, ces pionniers de notre histoire politique sont des exemples inestimables pour nous tous. Leurs actions et leurs sacrifices demeurent des repères essentiels alors que nous poursuivons notre mission commune pour un Sénégal pacifique prospère et inclusif ».



« Je m'engage à honorer leur héritage, à éclairer leurs mémoires et à œuvrer pour la paix, le bien-être et le progrès de nos chers Sénégalais», a ajouté le Premier ministre.



Dans la foulée, Amadou Bâ a rappelé que c’est « la deuxième fois consécutive que le PS a placé le Sénégal au-dessus de nos personnes et familles politiques respectives.



« Je vous dois reconnaissance, car je mesure l'honneur et la charge de notre responsabilité qui, à partir de ce samedi 16 décembre 2023, m'engage vis-à-vis du Parti socialiste et sachez que vous pouvez compter sur moi. Sachez que vous pouvez compter sur notre coalition. Sachez que je ferai de l'espoir que je lis sous chacun de vos visages une source de motivation et une ambition pour vous conduire à la victoire » a conclu le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar.