Amadou Lamine Dieng : "Amadou Ba est notre meilleure chance"

À l'origine d'une mobilisation impressionnante, le Maire de Wack Ngouna et DG de l'IPRES Amadou Lamine Dieng très en verve a d'emblée estimé qu'Amadou Ba est une chance pour le Sénégal après le désistement du Président Macky Sall. "Que chacun gagne chez lui et Amadou Ba gagnera partout", dit le Maire de Wack Ngouna qui a aussi mis en exergue le bilan extrêmement positif du Président Macky Sall initiateur des bourses familiales, du désenclavement, de l'accès universel à l'eau potable dans cette contrée du Saloum des profondeurs.





En 2012 seuls 2 villages du terroir étaient électrifiés; aujourd'hui sur 65 villages, pas moins de 57 sont électrifiés."C'est pourquoi je suis fier de rappeler que c'est avec Macky Sall que j'ai rangé ma robe de magistrat pour accompagner ce bâtisseur", renchérit Amadou Lamine Dieng.





Le maire de Wack Ngouna a aussi vivement apprécié et magnifié l'action du ministre des finances Moustapha Ba un " digne fils" du terroir. Non sans remercier les populations de Wack et environs pour leur mobilisation exceptionnelle. Plusieurs ministres et hauts responsables ont accompagné le Premier ministre lors de l'étape de Wack Ngouna.On notait notamment la présence des ministres Moustapha Ba, Mansour Faye, Thérèse Faye Diouf, Abdou Karim Fofana, Modou Diagne Fada, Mor Ngom.