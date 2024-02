Amadou LY Akilee soutient Diomaye Faye

Après avoir rencontré la plupart des candidats retenus pour participer à l’élection présidentielle du 25 février 2024, Amadou LY AKILEE, Président de Yeesal En Marche! (YEM!) a décidé de manière souveraine, avec ses militants et sympathisants de répondre favorablement à la sollicitation de la Coalition "Diomaye Président" . Cela, en considération des profils des candidats, des projets pour le Sénégal, des équipes mobilisées et des dynamiques initiées.





Du moins selon une déclaration écrite de l’entité transmise à Seneweb. « Nous sommes convaincus que la Coalition "Diomaye Président" portera aussi le projet de Yeesal En Marche ! en s’appuyant sur les idées de la Démocratie et de la Responsabilité, et en plaçant la communauté ainsi que l’Homme au centre du Projet que le candidat Bassirou Diomaye Diakher FAYE et ses alliés proposeront aux Sénégalais » dit le communiqué.





En effet, Amadou LY AKILEE, Président de Yeesal En Marche! (YEM!) et Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, candidat à l’élection présidentielle du 25 février 2024 ont décidé de s’unir pour porter la coalition "Diomaye Président" à la tête du Sénégal pour bâtir ensemble ce nouveau Sénégal prospère, beau à voir, agréable à vivre, à léguer aux générations futures. Il s’agit de permettre « un changement et un renouvellement de la classe politique afin d’insuffler une nouvelle dynamique, vertueuse et heureuse, à leurs vies et de donner de la perspective à tous nos concitoyens qui vivent dans l’espoir d’un mieux-être à venir ».





L’objectif mentionne le document, sera « de relever des défis majeurs centrés autour de l’emploi notamment des jeunes, de l’égalité réelle entre les hommes et les femmes, au plan social et économique, des inégalités territoriales entre la ville et la banlieue mais également l’urbain et le rural, de la sous ou la mal exploitation de nos ressources naturelles, de notre déficit de souveraineté dans des secteurs stratégiques, de la transparence et de la probité dans la gestion de nos deniers publics, de la gouvernance exclusive, clanique et partisane qui renforce les clivages et les stigmatisations au sein de la société, selon qu’on appartient à un camp ou non et du respect de l’Etat de droit et des sacro-saints principes de l’équilibre et de la séparation des pouvoirs ».