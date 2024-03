[Présidentielle] Amadou Mame Diop : “Le Sénégal est une grande démocratie”

Le président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, a salué dimanche à Richard-Toll, après avoir accompli son devoir civique, le bon déroulement du vote sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger.



‘’Je salue le bon déroulement du scrutin présidentiel sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger ainsi que la campagne électorale précédente’, a dit M. Diop, après avoir exercé son devoir civique au bureau 4 du Centre de vote Ecole Richard-Toll 1.



‘’Ceci illustre que le Sénégal est une grande démocratie’’, a-t-il estimé, invitant les citoyens sénégalais à voter dans ” le calme et la sérénité”.



Située dans le département de Dagana, région de Saint-Louis, la commune de Richard-Toll compte 16.802 électeurs inscrits répartis entre 13 centres de vote et 63 bureaux de vote.