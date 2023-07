Aminata Touré charge Macky Sall : "L’honnêteté, c’est le respect de la parole donnée..."

Sur sa page Twitter, Aminata Touré est revenue en détails sur la sortie du président Macky Sall concernant la faisabilité du 3e mandat.





Désormais membre de l'opposition, elle estime que "l’honnêteté, c’est le respect de la parole donnée, c’est le respect de la Constitution, c’est le respect des règles démocratiques".







L'ex première ministre fait appel à la VAR pour rappeler au Président Macky Sall ses propos de 2016 qui devaient régler définitivement le problème du mandat.





Pour conclure, elle "rejette les propos accusatoires inacceptables du Président Macky Sall"











L'intégralité du post





respect de la parole donnée, c’est le respect de la #Constitution, c’est le respect des règles démocratiques.





De retour de la Mecque, au lendemain de la #Tabaski, moment de pardon et de bienveillance où sa parole d’apaisement était attendu après les événements douloureux qui ont couté la vie à seize de nos jeunes concitoyens, c’est plutôt en chef de guerre face à ses troupes que le Président Macky Sall a livré hier une véritable diatribe contre les démocrates du #Sénégal et de la diaspora mobilisés pour défendre la Constitution.





Entre autres philippiques, le Président Macky Sall s’en est violemment pris aux «intellectuels malhonnêtes qui savent qu’il a droit à un troisième mandat ».





Je rappelle qu’en 2016, c’est le Président Macky Sall lui-même qui avait choisi le terme de « verrouillage de la constitution» pour expliquer urbi et orbi que la question du nombre de mandat présidentiel était désormais définitivement réglé au Sénégal par l’article 27 de la Constitution stipulant que « nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. ». Ensuite, trois ans durant, le Président Macky Sall, la main sur le coeur, a clamé partout qu’une fois réélu en 2019 il ferait son deuxième et dernier mandat. Il a réitéré ses mêmes propos dans son livre « le Sénégal au Coeur”.





Aussi, je rejette les propos accusatoires inacceptables du Président @Macky_Sall