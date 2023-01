Mimi Touré perd son mandat de député

Le bureau de l'assemblée nationale s'est réuni aujourd'hui pour statuer sur la demande de Benno Bok Yakaar pour la destitution de Aminata Touré « conformément à la constitution qui demande la perte de mandat d'un député qui demissionne de son mandat », renseigne une source très au fait des arcanes du Parlement.







Le vote au bureau est ressorti avec 10 pour et 6 contre. Le groupe Liberté et Démocratie de la coalition Wallu a soutenu cette procédure et a fait pencher la balance en faveur de BBY.