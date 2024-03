Anta Babacar au candidat de Pastef : "Le grand-frère de Bassirou Diomaye travaille dans les champs de Ndengler"

Anta Babacar Ngom, candidate à l’élection présidentielle de l’Alliance pour la relève citoyenne (ARC), promet de mettre en œuvre un programme de réforme foncière.





Selon elle, cette réforme ne sera pas seulement destinée aux villages de Ndengler et Djilakh mais partout où il y a un litige foncier.





Elle ne manque pas de lancer des pics au candidat de la Coalition Diomaye Président.





"Je m'étais dit que je n'allais pas en parler mais je vais lui dire ceci "une personne doit servir à quelque chose. Et je voudrais savoir ce que Bassirou Diomaye Faye, qui se permet de jeter le discrédit sur moi, a fait dans son propre village? N'a-t-il pas de programme ? N'a-t-il pas de projet ? Il n'a qu'un seul sujet, il ne connaît qu'un seul sujet celui de Ndengler. Ndengler jusqu'à quand ! Je voudrais savoir vous de Ndiaganiao combien d'emplois a-t-il créés ? Quel est l'apport de Bassirou Diomaye à Ndiaganiao ? Zéro. J'ai plus investi dans son propre terroir. Le grand-frère de Bassirou Diomaye Faye travaille dans les champs à Ndengler. Bassirou Diomaye n'a même pas planté un arbre à Ndiaganiao. Bassirou Diomaye, on vous demande de relèver le niveau et d'arrêter cette usurpation d'identité. Bassirou n'est pas Sonko. Sonko n'est pas Bassirou. Tu risques de retourner d'où tu viens car je vais te servir une citation directe. Tu vas nous dire dans quelle banque j'ai déposé une garantie du titre foncier de Ndengler pour obtenir un prêt bancaire ? Pour l'amour de Dieu tais-toi, car à chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est pour dire des absurdités", assène Anta Babacar Ngom Diack.





Elle a invité les mbourois à voter pour la rupture et le changement.





“Nous devons voter le 24 mars 2024 pour la rupture et la relève. Il faut aller vers le changement. Et, ensemble, nous allons travailler pour ce pays”, dit-elle.