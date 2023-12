Anta Babacar Ngom Diack, dévoile son Pacte de Développement pour Matam

Dans un discours empreint de détermination et de vision, Anta Babacar Ngom Diack, présidente du mouvement citoyen Alternative pour la Relève Citoyenne (ARC), a totalement séduit l’audience ce vendredi 15 décembre. Dans cette déclaration passionnée devant une dense foule conquise, la candidate à l’élection présidentielle a esquissé les grandes lignes d'un pacte de développement ambitieux, mettant en avant des propositions concrètes pour transformer la région et faire de Matam un moteur économique du Sénégal.





La candidate de la relève semble partir en croisade contre la pauvreté. Anta Babacar a en effet commencé son discours en déclarant que sa présence à Matam n'était pas simplement un passage symbolique, mais plutôt celle d'une partenaire engagée dans la marche pour l'alternative, le progrès, et la transformation. La présidente de ARC a souligné que cette rencontre marquait le début d'une croisade contre la pauvreté et visait à initier des réformes significatives pour l'industrialisation et la valorisation des richesses de Matam.





C’est un pacte d'industrialisation qu’elle a lancé pour Matam et tout le Sénégal. Au cœur de son discours, Anta Babacar a proposé un pacte économique, mettant en avant le potentiel agricole de Matam avec ses cultures d'oignon et de riz. Elle a insisté sur l'importance d'une politique industrielle efficace, capable de libérer pleinement le potentiel de Matam et d'en faire le grenier du Sénégal et des pays frontaliers.





Infrastructure, Agriculture, et Environnement. Le discours a mis en lumière le potentiel foncier de Matam, près de 50 000 hectares aménageables, et la richesse hydrique offerte par le fleuve Sénégal. Anta Babacar a souligné la nécessité de créer des infrastructures dédiées à la transformation des produits halieutiques, renforcer la culture du riz et de l'oignon, et investir massivement dans la protection de l'environnement pour contrer les menaces liées à l'avancée du fleuve.





Éducation et Formation Professionnelle. Anta Babacar a également évoqué l'importance de l'éducation et de la formation professionnelle en promettant la construction de nouvelles écoles, de centres de formation, et d'hôpitaux modernes. Elle a annoncé la création d'une grande université régionale axée sur l'artisanat, offrant ainsi des opportunités de formation pour les métiers de l'élevage, de l'agriculture, et de la pêche.





Par ailleurs, la sécurité, en particulier celle du bétail, a été soulignée comme une priorité, avec l'application stricte des lois contre le vol de bétail. Anta Babacar a conclu son discours en appelant tous les citoyens de Matam à la mobilisation, à la participation active, et à la rupture, affirmant que l'ARC incarne la relève citoyenne dont le Sénégal a besoin.