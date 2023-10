Anta Babacar Ngom inaugure la première permanence du mouvement ARC à Mbacké

Anta Babacar Ngom Diack, candidate à l'élection présidentielle, inaugure sa première permanence régionale à Mbacké dans la région de Diourbel ce dimanche 29 octobre. Un acte symbolique pour le mouvement Alternative pour la Relève Citoyenne, ARC dessinant encore un plus son ancrage politique. L’objectif est ici de massifier la structure, favoriser la proximité avec les militants, afin d’être au plus près de la population.





La candidate de la Relève, qui est talibé mouride, a choisi d'ouvrir cette première permanence régionale afin de créer un espace de dialogue direct avec les citoyens du baol, d’où elle est originaire. "La politique ne devrait pas être une affaire éloignée du quotidien des sénégalais. Je crois en une démocratie où chaque voix compte, et c'est pourquoi je m'engage à écouter les préoccupations de chacun", a-t-elle déclaré lors de l'inauguration.





La permanence servira de point de ralliement pour les partisans de la candidate mais également comme un lieu ouvert à tous les citoyens désireux de partager leurs idées et leurs préoccupations. Un projet qui fait écho à la démarche participative initiée par le mouvement pour rédiger son programme en co-construction avec les citoyens. Elle a exprimé sa conviction que cette initiative renforcera la confiance entre les dirigeants politiques et la population, une confiance essentielle pour bâtir un avenir meilleur. "Je crois en la puissance de la collaboration entre les citoyens et les leaders. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses", a-t-elle ajouté.