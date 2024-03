[Campagne] Anta Babacar Ngom : “60 % de la commande publique sera réservée aux entreprises sénégalaises”

Miser sur l’industrie, le secteur qu’elle maîtrise le mieux, c’est ce qu’est en train de faire Anta Babacar Ngom Diack. La présidente de l’Alliance pour la Relève Citoyenne (ARC) ambitionne de doubler la valeur ajoutée de l’industrie sénégalaise pour la faire passer de 3.639 milliards par an à 10.000 milliards par an. Loin de privilégier le privé étranger, elle vise surtout les entreprises sénégalaises et envisage de leur allouer au moins 60 % de la commande publique, dans tous les marchés à compétition internationale. Les entreprises sénégalaises ne s’arrêtent pas de râler dénonçant le fait que la plupart des commandes est confiée aux étrangers à leur détriment. Selon la Présidente de l’Alliance pour la Relève Citoyenne, cela n’est pas normal et elle promet de remédier. Ainsi, elle s’engage pour une allocation d’au moins 60% de la commande publique aux entreprises sénégalaises, dans tous les marchés à compétition internationale. Une grosse bouffée d’oxygène pour ces entreprises sénégalaises dont certains risquaient de mettre la clé sous le paillasson si ce n’était déjà fait.



Cela va permettre à ces entreprises de créer des emplois durables. Anta Babacar Ngom promet également de les soutenir à travers des avantages fiscaux, les subventions et prêts bonifiés, une politique protectionniste temporaire, etc. L’ambition de la Présidente de ARC, c’est aussi de hausser la valeur ajoutée du secteur de l’industrie. Elle promet, en effet, le doublement de la valeur ajoutée pour la faire passer de 3.639 milliards de francs par an à 10.000 milliards de francs. En fait, l’industrie, c’est ce que la présidente de ARC connaît le mieux ; du coup elle s’est inscrite dans une dynamique de promouvoir ce secteur dont elle estime qu’elle peut permettre le développement durable du pays.



Ainsi proclame-t-elle la « décennie du développement industriel du Sénégal 2024-2034 » ; 10 ans pendant lesquels elle compte mettre en œuvre un plan directeur ambitieux pour toucher tous les secteurs de l’industrie. Il y a, en outre, la création de 7 pôles industriels spécialisés à travers le pays. Ce, pour renforcer l’empreinte du Sénégal et son influence économique. L’intention du leader de ARC est de consolider la posture du Sénégal pour une meilleure intégration dans la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLACAF). S’inscrivant toujours dans la politique de développement de l’industrie sénégalaise, Anta Babacar Ngom Diack s’est lancé le défi de réussir le pari d’une industrie 4.0 par un investissement dans les nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle, la robotique, et les énergies renouvelables.