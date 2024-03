Anta Babacar Ngom : “Certains candidats semblent être de simples coquilles vides, dépendant entièrement de l'image de leur leader”

Dans le tourbillon de la campagne présidentielle, Anta Babacar Ngom se démarque par son franc-parler et son attaque frontale contre les candidats qui manquent de personnalité propre. Elle n'hésite pas à dénoncer ouvertement ceux qui se cachent derrière une candidature vide de sens et de substance.



Pour la cheffe de file du mouvement ARC, “certains candidats semblent être de simples coquilles vides, dépendant entièrement de l'image de leur parti ou de leur leader pour exister sur la scène politique”. “Cette dépendance souligne un manque criant de personnalité et d'initiative propre, ce qui nuit à leur crédibilité et à leur capacité à représenter véritablement les aspirations et les valeurs des électeurs”, ajoute la candidate.



En critiquant avec fermeté cette tendance, Anta Babacar met en avant le besoin urgent d'élus capables de prendre des initiatives indépendantes et de défendre leurs convictions sans se reposer uniquement sur l'aura de leur chef de file.



Pour elle, “la politique doit être incarnée par des personnalités fortes, capables de représenter fidèlement les attentes et les besoins de la population”.



En prenant cette position ferme, Anta Babacar se positionne comme une candidate “résolue à incarner le changement et à promouvoir une politique basée sur des personnalités authentiques et engagées”.