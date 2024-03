[8 mars] Anta Babacar Ngom peut-elle briser le plafond de verre ?

Au départ, elles étaient six, mais à l’arrivée, seule Anta Babacar Ngom est sur la liste des candidats retenus, les quatre (Mimi Touré, Assome Diatta, Aida Mbodj et Amsatou Sow Sidibé) étant recalées au parrainage, tandis que Rose Wardini s’est retirée au dernier moment. Troisième femme candidate à une élection présidentielle au Sénégal, la cheffe de file du mouvement Alternative pour la relève citoyenne (ARC) peut-elle réellement créer la surprise ?





L’élection présidentielle sénégalaise, finalement fixée au 24 mars 2024, sera la douzième depuis l’indépendance en 1960 et une seule des six femmes candidates initialement en lice figure sur la liste des prétendants : il s’agit de Anta Babacar Ngom. En cette journée du 8 mars, dédiée aux droits des femmes, Seneweb s’est intéressé à son profil.





Agée de 39 ans, la présidente du mouvement Alternative pour la relève citoyenne (ARC) fait désormais partie des très rares (trois depuis l’indépendance) candidatures féminines au poste de magistrature suprême. Portée, depuis 2015, à la tête de Sedima, -entreprise de son père-, l’une des plus grosses filiales agro industrielles au Sénégal, elle semble être consciente des défis qui l’attendent. «Mon engagement n’est pas le fait d’un caprice ou d’une lubie », confiait-elle à « Jeune Afrique », affirmant avoir voulu sauter le pas dès 2021, après les émeutes meurtrières provoquées par l’arrestation de l’opposant Ousmane Sonko, dans le cadre d’une affaire de mœurs.





Si, à l’époque, Anta Babacar Ngom Diack échoue à emporter l’adhésion de sa famille, deux ans plus tard, à l’été 2023, alors que des violences se sont reproduites, elle y parvient en annonçant, à la fin d’août, sa candidature, qui se veut être celle « de la renaissance du Sénégal ».





Faire mieux que Diouma Dieng Diakhaté et Amsatou Sow Sidibé !





Formée au Canada et en France, elle met en avant son expérience de « capitaine d’industrie » à la tête de la Sedima depuis la fin de 2015, avant de se retirer pour se consacrer « exclusivement » à ces échéances électorales. « Elle a beau avoir fait ses preuves à la tête de l’une des plus importantes structures privées du pays et appartenir à une grande famille de la banlieue de Dakar, elle n’est pas connue dans les quatorze régions du Sénégal », commente pour nos confrères du magazine panafricain un connaisseur de la famille Ngom, qui juge l’entrée dans la course à la présidentielle « prématurée ».