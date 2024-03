Anta Babacar Ngom promet de créer cinq millions d’emplois

La candidate de la coalition “Alternative pour la relève citoyenne” (ARC) à l’élection présidentielle, Anta Babacar Ngom, souhaite créer cinq millions d’emplois, dont deux dédiés aux jeunes et un aux femmes, si elle accède à la magistrature suprême, à l’issue du 24 mars.



”La jeunesse, c’est l’emploi. C’est pourquoi, dans notre programme, nous envisageons de créer cinq millions d’emplois. Parmi ces cinq millions d’emplois, deux seront pour la jeunesse et un million pour les femmes. Nous avons une vision et nous restons ambitieux”, a-t-elle déclaré lors d’une caravane dans les artères de Richard-Toll.



Elle précise que ce programme et cette vision ambitieuse seront réalisés à travers différents secteurs en renforçant ceux de la pêche, de l’agriculture et du transport, estimant que le développement du Sénégal passe par l’industrialisation à travers la création d’usines dans les domaines de la pêche, de l’élevage et de l’agriculture.



Anta Babacar Ngom promet de mettre en place 250 mille complexes agro-industriels à travers le pays, dont 100 dans la région de Saint-Louis. Ces complexes vont générer un million d’emplois pour les jeunes dans différents secteurs de l’entrepreneuriat, ce qui mettra fin à l’émigration irrégulière, selon elle.