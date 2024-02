Anta Babacar Ngom : "Une date noire pour la démocratie sénégalaise"

Dans une déclaration de presse, Anta Babacar, candidate à la présidentielle sénégalaise, a qualifié aujourd'hui de "date noire dans l'histoire de la démocratie sénégalaise". Cette affirmation fait suite à l'annulation de l'élection présidentielle sans la fixation d'une nouvelle date par le Président en fonction, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel du 15 février 2024.



Anta Babacar a exprimé son indignation face à cette situation, dénonçant le coup porté à la démocratie sénégalaise par le Président Macky Sall. Pour marquer leur opposition à cette décision et à l'absence de transparence démocratique, les candidats officiellement reconnus par le Conseil Constitutionnel ont organisé un vote symbolique, rassemblant leurs partisans pour brandir un bulletin noir. Cependant, même cette action pacifique a été empêchée par le régime en place, qui a déployé des forces de sécurité pour disperser les participants.



"Je ne participerai pas à ce dialogue", a déclaré fermement Anta Babacar, soulignant le refus du FC25 de s'engager dans un "simulacre de dialogue" proposé par le Président Macky Sall. Elle a rappelé que la responsabilité du Président était de fixer la date de l'élection avant le 2 avril 2024, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel, et non d'organiser des consultations controversées.



Anta Babacar a également mis en garde contre toute tentative de manipulation de la Constitution pour prolonger le mandat du Président Macky Sall au-delà de la date limite. Elle a insisté sur l'importance de respecter la volonté du peuple sénégalais et de garantir des élections libres et équitables.



En appelant à la mobilisation citoyenne et à la pression de la communauté internationale, Anta Babacar exhorte le Président Macky Sall à agir avec responsabilité et à fixer une date pour l’ élection présidentielle dans les délais impartis. Elle souligne que toute tentative de retard ou de manipulation politique ne fera qu'aggraver les souffrances du peuple sénégalais et compromettre l'avenir démocratique du pays.



Alors que les tensions politiques continuent de monter au Sénégal, la déclaration de Anta Babacar résonne comme un appel à la vigilance et à l'action pour défendre les principes démocratiques fondamentaux.