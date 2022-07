Anta Diouf, candidate Wallu à Mbour : ''Nous ne serons pas des députés vendeurs de passeports, ni trafiquants de faux billets''

Anta Diouf, Candidate de la coalition Wallu Senegal à Mbour

L'inter Coalition Wallu Sénégal du département de Mbour a officiellement lancé sa campagne. L’occasion pour la formation d’opposition de dénoncer la cherté de la vie, la violation des droits des personnes, le chômage ambiant des jeunes, la rareté des ressources halieutiques, entre autres.





En effet, selon l'Inter Coalition Wallu Sénégal, “le peuple sénégalais est désespéré. Il est à bout de force et ne sait plus à quel saint se vouer”.









Ainsi, l'inter Coalition Wallu Sénégal veut rebâtir une assemblée des valeurs. ''Nous sommes ensemble pour servir les populations. Nous ne serons pas des députés vendeurs de passeports, ni trafiquants de faux billets'', a lancé, Anta Diouf, tête de liste départementale.





Une fois élue, elle ambitionne, dit-elle, de “défendre le dossier de la régionalisation du département de Mbour”.









Les candidats investis n’ont pas manqué, par ailleurs, de souligner que le département est victime de pillage de ses ressources.









Dans ce sillage, Maïssa Mbengue, Mamadou Diouf, Mamadou Lamine Diaite, entre autres investis promettent, dans le cadre de cette nouvelle législature, de défendre les intérêts du département de Mbour.