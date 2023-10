Antoine Diome boss du pétrole, Aissata Tall Sall à Justice, Madior Fall chef de la diplomatie, Sidiki Kaba (Intérieur)..: Jeu de chaises musicales entre ténors

Macky Sall a procédé à un véritable jeu de chaises musicales entre les différents ténors du précédent gouvernement et du nouvel attelage présenté par le Secrétaire général de la Présidence



Ainsi, Sidiki Kaba se retrouve ministre de l’Intérieur, alors que son prédécesseur à ce poste, Antoine Diome se retrouve à la tête du ministère des Pétroles et des Énergies.





Ismaila Madior Fall et Aissata Tall Sall s’échangent la Justice et les Affaires étrangères.





À noter que Moustapha Ba conserve le Budget, Doudou Ka quant à lui prend du galon avec le ministère de l'Économie.