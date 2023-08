Antoine Félix Diome, Ministre de l'Intérieur : « Juan Branco est toujours recherché »

Antoine Félix Diome vient de faire une révélation sur Rfm concernant Juan Branco. En effet,le ministre de l'Intérieur a précisé que l'avocat français du leader du Pastef qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international "entré illégalement sur le territoire sénégalais "est toujours recherché par les forces de l'ordre sénégalaises.





"Au moment où je vous parle, il y a une enquête en cours à l'occasion de laquelle une personne a été arrêtée. Je vous affirme qu'il y a des prises photographiques qui montrent clairement comment à partir d'un point du territoire,il est en train de manœuvrer pour repartir en France. Je ne veux pas gêner trop l'action des forces de l'ordre en ce moment en cours" , a laissé entendre le ministre sur Rfm.





Dans la même foulée,Antoine Diome affirme que Juan Branco et ses complices seront tous arrêtés et remis à la justice. Selon lui,la robe noire française a posé des actes plus graves ces dernières 24 heures.





"Vous même, vous avez vu il est apparu de manière furtive à la conférence de presse. Et puis pour un délinquant,on peut comprendre qu'il entre clandestinement dans un pays et essaye de jouer au jeu de cache-cache avec les autorités du pays. Mais c'est vraiment honteux pour un avocat avec toute la dignité de la profession. Il devrait quand même éviter d'en arriver à ce bas niveau. Les enquêtes sont en cours et toutes les personnes qui sont mêlées de près ou de loin dans cette affaire seront arrêtées et traduites devant la justice",ajoute Antoine Diome.