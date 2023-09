Appauvrissement du discours politique au Sénégal : Le message du directeur adjoint de la FFN aux jeunes

« Il est évident que la revendication d’une participation politique efficiente et plus équitable des jeunes a comme terrain l’arène politique. Or, à ce niveau, il n’est point besoin de rappeler qu’en démocratie, la capacité à argumenter, à négocier, à convaincre et à s’affirmer est primordiale ». C’est ce qu’a soutenu le directeur adjoint de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté en Afrique de l'Ouest, Daouda Seck. Il s’exprimait ce jeudi, à Dakar, en marge de la cérémonie de sortie de la promotion de feu le Premier ministre Amadou Gon Koulibaly de l’Académie libérale de formation politique (ALF) de la fondation Friedrich Naumann pour la liberté.





Toutes choses qui, selon lui, « requièrent des aptitudes qui ne peuvent être acquises que par une formation de qualité ». « Nous restons convaincus que si les jeunes veulent participer au débat politique et à la prise de décision, ils devront d’abord disposer de connaissances solides, mais surtout se montrer crédibles dans leur aptitude à défendre leurs revendications légitimes », a-t-il lancé aux récipiendaires.