APR : le mouvement des femmes vole en éclat, les discussions sur WhatsApp qui ont provoqué l’explosion

Il faut désormais compter deux mouvements des femmes au sein de l’APR. D’un côté l’entité officielle, dirigée par la ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, Ndèye Saly Dieng Diop. De l’autre, celle que vient de lancer un groupe de dissidentes, Thérèse Faye, ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale, de l’Équité sociale et territoriale, Néné Fatoumata Tall, administratrice du FONGIP, et Aïssatou Ndiaye, maire de Ndiaffate, notamment.



D’après Les Échos, qui donne l’information, la structure créée par ces dernières est dénommée MNDF (probablement, Mouvement national des femmes)/Bis et a adopté comme cri de guerre «Macky dans nos veines». Le journal rapporte que les frondeuses ont quitté le groupe WhatsApp du mouvement (officiel) des femmes de l’APR pour monter le leur avec comme profil l’image du chef de l’État au-dessus de leurs photos.



Cette initiative semble sonner l’implosion du mouvement des femmes de l’APR. Le problème ? Les Échos assure qu’il s’agit des tiraillements entre pro-Macky Sall et pro-Amadou Bâ nés de l’annonce du report de la présidentielle. Le journal précise que les premières, réagissant à sa sortie fustigeant le renvoi du scrutin, ont tiré à boulets rouges dans le groupe sur Zahra Iyane Thiam. Les secondes ont riposté avec la même virulence, selon la même source. «S’en sont suivies de vives altercations via des audio entre les deux camps», ajoute le quotidien d'information.



Prenant la parole, Ndèye Saly Dieng Diop, administratrice du groupe et marquée pro-Amadou Bâ, a rappelé tout le monde à l’ordre, sans prendre position. Les Échos renseigne que les pro-Macky Sall n’ont pas vu d’un bon oeil cette «neutralité». Et pour marquer le coup, rapporte le journal, elles ont quitté le groupe pour lancer leur propre mouvement.