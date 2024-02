Après l'appel de Macky Sall, le dialogue prend forme

La liste des acteurs politiques qui ont répondu favorablement à l’appel du Président ne cesse de s’allonger. En plus de l’APR et la coalition Benno, il y a le PDS, quatre anciens Premiers Ministres (Mahammed Boune Abdallah Dionne, Abdou Mbaye, Hadjibou Soumaré et Souleymane Ndene Ndiaye), l’ancien Ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, Boubacar Camara sans compter plusieurs candidats recalés lors du parrainage.















Khalifa Sall aussi pourrait répondre positivement, étant entendu car il avait participé à celui lancé il y a quelques mois et qui a abouti à son retour dans le jeu électoral. Mais le leader de Taxawu Sénégal a signifié que cette question "n'est pour le moment pas à l'ordre du jour".













Selon des rumeurs de plus en plus persistantes, enfin, le parti dissous Pastef pourrait être de la partie. Certains dirigeants de ce mouvement y verraient un moyen d'obtenir la participation de Ousmane Sonko au scrutin reporté à Décembre.