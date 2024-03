Après l'élection, Abdoulaye Sylla félicite Diomaye Faye : "Réconcilier les Sénégalais et les mettre au travail est une urgence..."

Candidat recalé à l'élection présidentielle, Abdoulaye Sylla a félicité le nouveau président élu Bassirou Diomaye Faye et exprimé les souhaits du secteur privé pour sa présidence.



C’est avec enthousiasme que je tiens à saluer la maturité et le sens de la responsabilité du peuple sénégalais qui s’est massivement rendu aux urnes pour exprimer sa volonté dans la paix, le calme et la discipline. Cela est déjà en soi une grande victoire pour tous les candidats, pour notre démocratie et pour notre précieux vivre ensemble. Les Sénégalais ont massivement porté leur choix sur Bassirou Diomaye Faye qui sera proclamé cinquième président de la République du Sénégal. Je tiens dés à présent à le féliciter très chaleureusement et à lui souhaiter bonne chance dans cette noble et exigeante mission au service de notre pays.



Réconcilier les Sénégalais et les mettre au travail est une urgence qu’il ne manquera d’inscrire dans ses priorités pour se tourner résolument vers la satisfaction des attentes des Sénégalais et plus particulièrement celles des jeunes et des femmes qui l’ont accompagné tout au long de son combat. Pour notre part, en tant que membre du secteur privé, nous donnerons le meilleur de nous mêmes pour l’accompagner dans l’atteinte de ses objectifs et notamment celui de la création d’emplois pour notre vaillante jeunesse.



Ensemble, avec la classe politique dans sa diversité, la société civile, les partenaires sociaux, dans un même élan patriotique, nous devons travailler à l’émergence d’un secteur privé national fort capable de jouer pleinement son rôle de levier et de moteur d’un développement intégral et inclusif de notre pays. Nous sommes convaincus que seul le travail des Sénégalais pourra donner à notre pays sa place parmi les grandes nations d’un continent à la croisée des chemins.



Abdoulaye Sylla Président du C50 PN