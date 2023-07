Après le combat contre la troisième candidature : F24 dessine ses perspectives

Après le renoncement du Chef de l’Etat à la troisième candidature, les Forces vives de la nation (F24) qui avaient fait de ce point son principal combat fait focus sur trois points qui « structurent la charte de la plateforme ». En effet, note la plateforme, « les citoyens épris de paix et de justice attendent de Macky Sall un changement de démarche dans sa gouvernance qui doit conduire à la libération des nombreux détenus politiques, à la suppression des artifices juridico-politiques entravant l'éligibilité de certains candidats ». S’y ajoute « la levée du blocus du domicile d’Ousmane Sonko, la mise en place d’une commission d’enquête indépendante pour situer les responsabilités sur les meurtres de juin 2023 et l'organisation d'une élection présidentielle inclusive, transparente et apaisée en 2024 ».





Pour Aliou Sané, vice coordonnateur de la plateforme, « la satisfaction de ces points restants de la plateforme de F24 constituerait une avancée majeure dans l'évolution de notre démocratie en lui évitant de s'enliser dans une conflictualité artificielle entretenue par des velléités de sélection de candidats voire de manipulation des élections ».





Autres points soulevés, les conclusions du dialogue du peuple, dont les ateliers reprennent leurs travaux la semaine prochaine. Elles doivent être destinées à rendre possibles les changements de paradigmes dans la gouvernance de notre pays à partir de 2024, pour tourner la page au présidentialisme monarchisant qui permet le cloisonnement du fichier électoral, la privation du droit de vote à des Sénégalais, la vassalisation des pouvoirs judiciaire et législatif à l'exécutif, etc.





La plateforme réitère son attachement à la paix adossée à la vérité et invite les Sénégalais à rester mobilisés et vigilants pour défendre les acquis démocratiques. Elle rappelle au Président que « les Sénégalais qui ont du mal à gérer le quotidien en raison de la hausse des denrées de première nécessité aspirent à un apaisement du climat social. Elles ne veulent plus de confrontations avec leurs cortèges de morts, de blessés, de saccages de biens publics et privés ».