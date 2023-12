Après le dépôt de son dossier de candidature, Serigne Mboup décline ses ambitions

Serigne Mboup a déposé son dossier de candidature pour la présidentielle de février 2024 au Conseil constitutionnel ce mardi 18 décembre 2023. Le leader du mouvement « And Nawlé, And Liggey » a bouclé sa campagne avec plus de 100.000 parrains. Il a même dépassé le maximum qui est demandé sur les différentes régions du Sénégal, selon son mandataire, Mbaye Ngom.





Le maire de Kaolack a tenu à préciser qu’il a collecté ses parrains en tant qu’entité indépendante sans aucune coalition politique. Il affirme aussi vouloir aller au palais en tant que Chef de l’Etat sans créer un parti politique. « C’est un choix que notre entité a fait. Nous attendons de réussir le parrainage pour ouvrir nos portes aux Sénégalais et Sénégalaises de tout bord, qu’ils soient politiques ou pas à venir travailler avec nous dans l’objectif de hisser le pays dans une croissance à deux chiffres », dit-il.







Le candidat à la présidentielle et maire de la ville de Kaolack explique que son « engagement envers la Nation est empreint de solennité, et sa vision à l'horizon 2034, porteuse d'un avenir de grande prospérité économique et sociale pour tous, d'égalité citoyenne devant la loi, de bonne gouvernance ainsi que d'inclusion nationale, économique et sociale ». Poursuivant, il dira que « la croissance économique franchira des sommets jusqu'alors inimaginables, avec un taux à deux chiffres. La métamorphose des opportunités en industries florissantes au service de notre économie nationale transcende les simples discours et vœux pieux; elle découle d'un labeur assidu et d'une méthodologie rigoureuse ».







En toute confiance Serigne Mboup a déclaré que la structure qu’il dirige dispose à son sein « les compétences et la détermination nécessaires pour conquérir ces sommets de croissance qui propulsent la Nation vers des horizons nouveaux, engendrant des milliers d'emplois et d'opportunités, suscitant l'innovation et garantissant un avenir et une prospérité exceptionnelle à chacun de nos concitoyens ». « Notre vision englobe un Sénégal où chaque citoyen bénéficie d'une qualité de vie exceptionnelle, où personne n'est laissé pour compte, où l'égalité des chances, quel que soit notre milieu social, est le fondement sur lequel repose notre société. Des valeurs fondamentales telles que l'hospitalité et la solidarité ont toujours défini notre culture sénégalaise » , précise-t-il.