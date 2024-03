Après leur libération: Ousmane Sonko et Diomaye Faye feront face à la presse, ce vendredi pour…

C’est l’actualité du jour. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont humé l’air de la liberté. Ce, à dix (10) jours de l’élection présidentielle.



Candidat de la coalition Diomaye Président, le poulain du maire de la Ville de Ziguinchor s’est exprimé devant une foule surexcitée, à la Cité Keur Gorgui.



Ainsi, Bassirou Diomaye Faye a déclaré que Ousmane Sonko et lui vont tenir une conférence de presse, ce vendredi. Après cela, ils comptent faire le tour du pays pour parler aux Sénégalais. «Nous allons poursuivre la marche du projet », a-t-il annoncé.



Par ailleurs, l’inspecteur des Impôts et des Domaines a lancé, juste après sa libération, à l’endroit de leurs soutiens: « Nous sommes convaincus de votre engagement et votre détermination. Vous avez toujours cru au projet. Ousmane Sonko et moi, nous sommes revenus vous accompagner dans cette lutte que vous n’avez jamais abandonnée ».